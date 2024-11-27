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Красноярские ученые выявили главных виновников аллергии у детей

Источник:
Sibnet.ru
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Кошки, березы и молоко чаще всего вызывают аллергию у российских детей, сообщил Красноярский научный центр СО РАН.

Специалисты из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Калининграда проанализировали данные о детях в возрасте от 2 до 12 лет с аллергическими симптомами из разных регионов России. Результаты работы опубликованы в журнале «Цитокины и воспаление».

Наиболее частая причина аллергии — контакт с кошками (около 34% случаев). На втором месте оказалась береза с показателем 28%, следом идут сорные травы, вызывающие аллергию в 21% случаев.

Среди других распространенных аллергенов — домашняя пыль (17%), молоко (16%) и собаки (15%). Аллергические реакции на деревья составляют 13%, на яичный белок — 10%, на злаковые — 5%.

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Реакции на другие распространенные аллергены: казеин, фундук, арахис и хомяки — встречались реже. Исследователи отметили, что в России наблюдается низкий уровень аллергии на арахис и пшеницу среди детей по сравнению с другими регионами мира. По мнению специалистов, это связано с тем, что дети нечасто употребляют арахис и продукты его переработки.

Оказалось, что причины аллергии меняются в зависимости от региона. На юге страны и во Владивостоке дети чаще не переносят домашнюю пыль. Повышенная восприимчивость к плесени характерна для Калининграда, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Владивостока и севера Красноярского края. Чувствительность к морской свинке и кролику отмечается в Москве, в Санкт-Петербурге — к тараканам, а Челябинске — к хомякам.

Среди пищевых аллергенов молоко наиболее распространенно молоко, за исключением Калининграда. Аллергия на рыбу и морепродукты часто фиксируется во Владивостоке, Москве и Красноярске. Реакции на орехи, в частности, на фундук, часто обнаруживались на севере Красноярского края. Многие дети из Челябинска чувствительны к куриному мясу и яблокам.

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Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

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