Соединенные Штаты не оставляют планов подчинить Армению, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России

«Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — сказано в сообщении.

В СВР подчеркнули, что планы навязывания так называемой демократизации в Армении преследуют цель полностью подчинить себе республику. Но такая практика в других регионах показала, что она несет разрушения, подчеркнули в ведомстве.

«Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий — нынешнее состояние Украины», — говорится в сообщении.

У российской разведки есть сведения, что в Госдепе сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом. В Вашингтоне исходят из того, что в закавказской республике неизбежно осознают, какой ущерб ей грозит от сворачивания традиционных региональных связей.