Почти половина россиян признались в желании стать самозанятыми

Почти половина (47%) опрошенных россиян хотят бы стать самозанятыми, следует из исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

Среди преимуществ режима 45% участников опроса отметили возможность заниматься несколькими видами деятельности. Еще 44% хотели бы совмещать работу по найму и самозанятость. А 24% выделили такой плюс, как низкое налогообложение, приводят «Известия» результаты опроса.

Для 18% респондентов самозанятый формат работы оказался предпочтительнее из-за минимальной отчетности, а для 17% — из-за простого оформления. Кроме того, 9% хотели бы оформить самозанятость, чтобы иметь официальное подтверждение доходов.

При этом 16% опрошенных выделили вариант «Другое», в котором отметили удаленный формат работы, свободный график и иные преимущества.

При этом мужчины желают получать за подработку 161 тысячу рублей в среднем, а женщины — 143 тысячи рублей.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов России.