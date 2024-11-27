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Врачи рекомендовали правильный способ хранения хлеба

Источник:
Sibnet.ru
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Самый правильный способ хранения хлеба — убрать его в морозилку, так уменьшатся шансы развития ожирения, сообщили врачи-ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Хлеб рекомендуется хранить в морозильной камере, потому что он обладает высоким гликемическим индексом. Он мгновенно распадается до глюкозы, сахара. Глюкоза вызывает повышение синтеза инсулина, а это гормон, который все перемалывает в жир», — сказала ведущая Елена Малышева.

Врач объяснила, что при заморозке снижается «активность» хлеба. Углеводы становятся резистентными, они не распадаются быстро до глюкозы.

Лучший способ съесть хлеб — сделать тост. Такой способ приготовления делает углеводы еще более устойчивыми для переваривания, отметил кардиолог Генрих Гендельман.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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