Каким должен быть настоящий твердый сыр

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на один из самых популярных продуктов — твердый и сверхтвердый сорта сыра. Документ должен вступить в силу с 1 февраля 2025 года с правом досрочного применения.

«Новый ГОСТ — важный шаг в обеспечении качества и безопасности отечественного сыроварения, объемы которого стремительно растут. Его важная часть — введение требований к определению фальсификации жировой фазы сыров и идентификации ГМО различного происхождения», — рассказал «Парламентской газете» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Такие сыры вырабатывают с массовой долей жира в сухом веществе 30, 35, 40, 43, 45, 50 и 55%, диктует ГОСТ. Эксперты разделили их на три вида в зависимости от времени их созревания:

молодые — от 90 до 180 суток;

зрелые — от 180 до 270;

выдержанные — свыше 270.

Сверхтвердые сыры отличаются от твердых массовой долей жира в сухом веществе, содержанием влаги, в том числе в обезжиренном веществе, количеством соли.

Требования к качеству

В ГОСТе зафиксированы требования к качеству и безопасности сырья, компонентов, материалов и пищевых добавок, к маркировке и упаковке готовой продукции.

«Наименование сыров должно состоять из слов "Сыр твердый " или "Сыр сверхтвердый". Дополнительно изготовитель обязан указать возраст продукта и зарегистрированный товарный знак или торговую марку, если они есть», пояснили в Росстандарте.

В ГОСТе также установлен жесткий список разрешенных ингредиентов и молочного сырья, позволяющий производить твердый сыр только из качественного молока с ограниченным перечнем заквасок и ферментов, которые используют в сыроделии.