НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Каким должен быть настоящий твердый сыр

Источник:
«Парламентская газета»
1157 1
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на один из самых популярных продуктов — твердый и сверхтвердый сорта сыра. Документ должен вступить в силу с 1 февраля 2025 года с правом досрочного применения.

«Новый ГОСТ — важный шаг в обеспечении качества и безопасности отечественного сыроварения, объемы которого стремительно растут. Его важная часть — введение требований к определению фальсификации жировой фазы сыров и идентификации ГМО различного происхождения», — рассказал «Парламентской газете» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Такие сыры вырабатывают с массовой долей жира в сухом веществе 30, 35, 40, 43, 45, 50 и 55%, диктует ГОСТ. Эксперты разделили их на три вида в зависимости от времени их созревания:

  • молодые — от 90 до 180 суток;
  • зрелые — от 180 до 270;
  • выдержанные — свыше 270.

Сверхтвердые сыры отличаются от твердых массовой долей жира в сухом веществе, содержанием влаги, в том числе в обезжиренном веществе, количеством соли.

Требования к качеству 

В ГОСТе зафиксированы требования к качеству и безопасности сырья, компонентов, материалов и пищевых добавок, к маркировке и упаковке готовой продукции.

«Наименование сыров должно состоять из слов "Сыр твердый " или "Сыр сверхтвердый". Дополнительно изготовитель обязан указать возраст продукта и зарегистрированный товарный знак или торговую марку, если они есть», пояснили в Росстандарте.

В ГОСТе также установлен жесткий список разрешенных ингредиентов и молочного сырья, позволяющий производить твердый сыр только из качественного молока с ограниченным перечнем заквасок и ферментов, которые используют в сыроделии.

Еще по теме
Наука развеяла миф о вреде говядины для сердца
Полезные черные макароны создали в Новосибирске
Назван самый дорогой новогодний салат
Врачи рекомендовали правильный способ хранения хлеба
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Обсуждение (1)
Картина дня
Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе
Reuters сообщил о перегруппировке российских военных в Сирии
Порядка 30 тыс. человек ежегодно умирает от ВИЧ в России
Психиатр раскрыл секрет «цыганского» гипноза
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
39
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
25
Израильские танки подошли к столице Сирии
20
Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину