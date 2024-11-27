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Путин сделал 27 ноября Днем морской пехоты

Источник:
Sibnet.ru
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Морская пехота ВМФ России
Фото: Thesupermat / CC BY-SA 3.0

Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус памятной даты Вооруженных сил РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в документе.

День морской пехоты праздновался 27 ноября и ранее, но лишь внутри Военно-морского флота, а теперь будет отмечаться на государственном уровне.

Морская пехота (МП) — высокомобильный род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота.

Первые подразделения морской пехоты в России были по указу Петра I (1705) в ходе Северной войны. Сейчас в состав МП ВМФ РФ входит пять бригад и отдельный полк.

Ранее главком ВМФ Николай Евменов анонсировал переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду.

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