Путин сделал 27 ноября Днем морской пехоты

Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус памятной даты Вооруженных сил РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в документе.

День морской пехоты праздновался 27 ноября и ранее, но лишь внутри Военно-морского флота, а теперь будет отмечаться на государственном уровне.

Морская пехота (МП) — высокомобильный род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота.

Первые подразделения морской пехоты в России были по указу Петра I (1705) в ходе Северной войны. Сейчас в состав МП ВМФ РФ входит пять бригад и отдельный полк.

Ранее главком ВМФ Николай Евменов анонсировал переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду.