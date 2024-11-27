Байден тайно запросил у Конгресса $24 млрд на помощь Киеву

Президент США Джо Байден в закрытом режиме запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных Украине.

Белый дом рассчитывает, что 16 миллиардов долларов будут выделены на «восполнение американских запасов» тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще 8 миллиардов предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пишет Politico со ссылкой на источники.

Администрация Байдена надеется, что эти статьи расходов будут включены в законопроект о продлении выделения средств на работу федеральных ведомств.

Politico называет запрос Байдена о выделении 24 миллиарда долларов на дополнительную военную помощь Киеву имеющим «небольшие шансы на успех».

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, республиканец Майкл Маккол выразил уверенность, что запрос Байдена вызовет напряженные споры.