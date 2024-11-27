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Трое погибли в вылетевшем на встречку авто на мосту в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Два автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске в ночь на среду. Три человека погибли, один пострадал, сообщило ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 4.00 среды. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Windom двигался в направлении улицы Зыряновской, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Verso.

Погибли три человека, находившиеся в Toyota Windom. Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, получил травмы и сейчас находится под медицинским наблюдением.

Телеграм-канал АСТ-54 Black опубликовал видео с регистратора Verso. На нем видно, что Windom перпендикулярно ударился в автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства ДТП.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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