Россиян предупредили о появлении мошенников у касс в магазинах

Старая схема обмана покупателей у касс магазинов вернулась, предупредила
эксперт компании PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Мошенник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату
покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, это люди, вызывающие
доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно понадобились наличные, а
поблизости нет банкомата, рассказала «Прайм» эксперт.
«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для
оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», — пояснила
Бастрыкина.
В этом случае покупателя ждут неприятности — именно с его
покупкой будет связана чужая карта, а сам он попадет на камеру видеонаблюдения.
Придется доказывать свою непричастность к афере, указала эксперт.