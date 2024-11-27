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Россиян предупредили о появлении мошенников у касс в магазинах

Источник:
«Прайм»
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Старая схема обмана покупателей у касс магазинов вернулась, предупредила эксперт компании PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Мошенник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, это люди, вызывающие доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно понадобились наличные, а поблизости нет банкомата, рассказала «Прайм» эксперт.

«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», — пояснила Бастрыкина.

В этом случае покупателя ждут неприятности — именно с его покупкой будет связана чужая карта, а сам он попадет на камеру видеонаблюдения. Придется доказывать свою непричастность к афере, указала эксперт.

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