Россиян предупредили о появлении мошенников у касс в магазинах

Старая схема обмана покупателей у касс магазинов вернулась, предупредила эксперт компании PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Мошенник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, это люди, вызывающие доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно понадобились наличные, а поблизости нет банкомата, рассказала «Прайм» эксперт.

«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», — пояснила Бастрыкина.

В этом случае покупателя ждут неприятности — именно с его покупкой будет связана чужая карта, а сам он попадет на камеру видеонаблюдения. Придется доказывать свою непричастность к афере, указала эксперт.