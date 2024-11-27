Нападение свиней на девушку переквалифицировали в жестокое убийство

Жителя деревни Ушканка заподозрили в расправе над 17-летней девушкой, на которую напали свиньи, возбуждено дело об убийстве с особой жестокостью, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 41-летний мужчина работал скотником в АО «Андроновский», где управляющим был отец погибшей. Между ними периодически происходили конфликты.

На допросе подозреваемый рассказал, что в тот вечер был пьян и пришел в стайку, чтобы зарезать скот начальника, также у него была с собой палка. В помещении находилась девушка, она выбила нож. Когда же хотела выбежать, мужчина несколько раз ударил ее палкой по голове.

Он утверждает, что школьница перед его уходом уже не подавала признаков жизни. Мужчина забрал телефон девушки и вместе с палкой сжег в печи.

Следователи считают, что подозреваемый понимал, что на школьницу могут напасть свиньи. Возбуждено уголовное дело по пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Тело школьницы в субботу, 23 ноября, обнаружил ее друг. По предварительным данным экспертизы, смерть могла наступить от острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.