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Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко

Источник:
«Российская газета»
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Ситуация «на поле боя» говорит о том, что до дипломатического урегулирования на Украине еще далеко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Чтобы приблизиться к этой иллюзорной цели, они готовы на многое», — сказал Лавров в интервью «Российской газете».

Он отметил, что «эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны». «Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин ранее четко обозначил, как Россия будет реагировать на такие шаги. «Уверен, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут заслуженное наказание», — сказал министр.

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Политика #Мир
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