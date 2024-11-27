Блинкен заявил о поддержке Украины «до последнего дня»

Администрация президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Госсекретарь отметил, что более 50 стран оказывают поддержку Украине, и, по его словам, этот процесс будет продолжен.

«Мы намерены сделать все, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет», — подчеркнул Блинкен.