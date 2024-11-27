Черная пятница в 2024 году выпадает на 29 ноября и продлится три дня. Однако точные сроки и продолжительность главной предновогодней распродажи зависят от конкретного продавца. До какого числа будут действовать скидки? И какие уникальные скидочные предложения делают маркетплейсы и ретейлеры?

Среди участников Черной пятницы в 2024 году все крупные онлайн-площадки и магазины: AliExpress, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет», DNS, «М.Видео», «Эльдорадо». Полный перечень участников доступен на официальном сайте распродажи.

Когда Черная пятница в 2024 году

Российская Черная пятница в 2024 году официально стартует 29 ноября (пятница) в 00.00 по московскому времени и завершится 1 декабря (воскресенье) в 23.59 по Москве. Некоторые продавцы объявили скидки уже в начале ноября.

В последние годы период Черной пятницы сильно размылся — все больше торговых площадок стараются опередить конкурентов, растягивая период распродажи. В итоге акция постепенно превращается в «Черный ноябрь».

В реальности удлинение периода распродаж негативно влияет на интерес к Черной пятнице. Согласно данным RetailCRM в прошлом году выручка ретейлеров по сравнению с распродажной неделей 2022 года упала на 12%, а число заказов снизилось на треть.

Фишки Черной пятницы в 2024 году

Ozon. Черная пятница здесь продлится до 3 декабря. С 29 ноября маркетплейс запустит акцию «вау-цены» — товары станут доступны с большими скидками, но их количество будет ограничено. Участвующие в Черной пятнице товары помечены специальными плашками. Проверить достоверность снижения цен можно с помощью графика стоимости.

Самые выгодные скидки на Ozon будут действовать недолго Фото: © скриншот сайта Ozon

Wildberries. Маркетплейс продлил Черную пятницу до 4 декабря, однако самые большие скидки ожидаются в период с 29 ноября по 1 декабря. Традиционно на площадке самый большой выбор дисконтных товаров.

«Яндекс.Маркет». Черная пятница здесь завершится в официальные сроки — 1 декабря. Среди фишек — розыгрыш промокодов и скидок в «Колесе призов», а также отдельная лента продаж с наиболее выгодными ценами. Кроме этого, расширено количество товаров, на которые действует сплит — рассрочка с нулевой переплатой.

AliExpress. Китайская площадка сохранит скидки Черной пятницы до 3 декабря. Шопоголиков ждет акция «Час выгоды» с большими, но краткосрочными скидками на товары, игра «Звездные купоны» с розыгрышем купонных скидок, а также новый раздел «Комбо!», в котором доступны товары с бесплатной доставкой, возвратом и кешбэком 10% на каждый заказ.

«Мегамаркет». Площадка завершит Черную пятницу раньше всех — 30 ноября. Кроме скидок, участников распродажи ждет акция «Кешбэк на максимум», в ходе которой можно трижды в день ловить товары с очень крупным кешбэком.

На «Мегамаркет» нужно мониторить товары с выгодным кешбэком Фото: © скриншот сайта «Мегамаркет»

DNS. Черная пятница в DNS в 2024 году продлится до 2 декабря, покупателей ждут скидки на электронику до 70%. Среди самых больших скидок — выгодные комплекты (при покупке двух товаров второй достается практически даром) и возможность обменять скидку на оформление товара в рассрочку без переплаты.

Как проверить реальность скидки

Проще всего достоверность скидки на распродаже проверить на Ozon, где реально подешевевшие товары подсвечивает зеленая плашка. Однако даже здесь попадаются недобросовестные продавцы, которые заблаговременно завышают цены на товары, а на Черную пятницу выставляют привлекательную скидку.

Поэтому отследить стоимость нужного товара лучше заранее — как минимум за пару последних месяцев. Для этого можно посмотреть кеш нужной страницы маркетплейса с архивными данными за август-сентябрь в поисковиках. Заодно следует свериться со стоимостью на разных площадках — скидки на маркетплейсах на идентичные товары могут сильно отличаться.

Наценка и маржинальность в каждом товарном сегменте своя. Поэтому рекламные скидки в 90% на Черной пятнице обычно предоставляются на залежавшуюся мелочевку. Хорошие скидки в 30-50% реальны на одежду и аксессуары. Что касается электроники и бытовой техники, то здесь настоящие скидки обычно не выше 10%.