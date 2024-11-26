Умер самый старый мужчина планеты

Умер самый старый человек планеты — британцу Джону Тиннисвуду было 112 лет, говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса.

Тиннисвуд, получивший титул самого старого из ныне живущих людей на планете в апреле 2024 года после смерти 114-летнего венесуэльца Хуана Переса, умер 25 ноября в доме престарелых города Саутпорт, передает телеканал Sky News.

Британец пережил обе мировые войны, во время второй из них он работал в финансовой службе Вооруженных сил. Позже он продолжил работать в качестве бухгалтера, а также занимался логистикой. У него осталась дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.

Возглавляет список долгожителей всех времен японец Дзироэмон Кимура, который прожил 116 лет. Он умер в 2013 году. Сама пожилая из ныне живущих женщин на планете — 116-летняя Томико Итоока из Японии.