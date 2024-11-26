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Путин опоздал на встречу лидеров G8 из‑за пива

Источник:
РБК
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Российский президент Владимир Путин опоздал на саммит «Большой восьмерки» в 2007 году «из-за пива», рассказала в своих мемуарах под названием «Свобода» экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы ждали и ждали. Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? Или у него была реальная проблема? Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — вспомнила она.

По словам Меркель, Путин появился на встрече только через 45 минут после ее официального начала. На вопрос, что случилось, он сказал, что причиной задержки стало знаменитое немецкое пиво Radeberger, подаренное ему перед саммитом организаторами.

«Вот что я получила в ответ на свою доброту. Похоже, ему нравилось быть в центре внимания. Вероятно, больше всего ему повезло, что американскому президенту тоже пришлось его ждать», — отметила экс-канцлер.

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Политика #Мир #Россия
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