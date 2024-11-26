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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден вручил Трампу сценарий третьей мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
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Администрация действующего президента США Джо Байдена вручает Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны, заявил американский дипломат Грант Ньюшем.

«Байден вручает Трампу сценарий третьей мировой войны, в то время как уходящие в отставку высокопоставленные чиновники отправляются в синекуру аналитических центров и на преподавательские должности в Лиге плюща», — написал автор в колонке для Asia Times.

Ньюшем отметил, что недавнее разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России является бесполезным с военной точки зрения, так как «окно возможностей» для ВСУ уже закрылось.

Дипломат подчеркнул, что Дональду Трампу после прихода в Белый дом придется «разгребать» наследие Джо Байдена, однако потенциальные возможности для политического решения конфликта после ударов американскими ракетами вглубь России будут затруднены.

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Политика #Мир
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Удавиков

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GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Asd10

А кто будет на сибнете растолковывать твою накарябаную бредятину?? Тыж до 2050 года обязался сарказмировать??

mosquito__2010

у тех кто расстреливает брони против российских фабов тоже нет.