Google наполнит любые сайты «интересными сущностями»

Приложение Google для iOS получило функцию Page Annotations, которая без участия пользователя наполняет сайты «интересными сущностями» — интерактивными ссылками на результаты поиска.

Функция автоматически выделяет ключевые слова и выражения, встраивая в них ссылки. Разработчики считают, что такая обработка сайтов представляет собой удобный инструмент поиска дополнительной информации.

При этом функция активируется по умолчанию, без предварительного уведомления или согласия владельцев сайтов. Для ее деактивации им необходимо заполнить специальную форму на своей платформе.

Эксперты отмечают, что такое автоматическое добавление ссылок может снизить уровень доверия к ресурсу, так как не все ссылки оказываются релевантными. Кроме этого, такие ссылки могут восприниматься как реклама или спам, что ухудшит восприятие сайта пользователями.