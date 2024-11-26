Россия ответит на новые удары дальнобойным оружием ВСУ

Военные готовят ответные действия на удары ВСУ по территории России западным дальнобойным оружием, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия за последние дни дважды нанесла удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.

23 ноября пять ракет ATACMS атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. 25 ноября украинские военные с помощью американских ракет атаковали аэродром Курск-Восточный в населенном пункте Халино.

Минобороны отметило, что использование ВСУ дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — подчеркнуло ведомство, при этом не став уточнять, какой именно ответ последует на ракетные атаки.