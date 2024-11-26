Разводящимся парам с детьми предложат срок для примирения

Супругам с детьми планируется назначать обязательный трехмесячный срок для примирения. Законопроект, обязывающий суд применять такие меры при бракоразводном процессе, опубликован в базе Госдумы.

Авторы инициативы подчеркивают, что расторжение брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, значительно ухудшает условия жизни самих супругов и их несовершеннолетних детей.

По действующему закону суд при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе назначить срок для примирения в пределах трех месяцев. Однако данная мера не является обязательной.

Законопроект вводит обязанность суда применить указанные меры при расторжении брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей. В случае конечного отказа супругов от примирения брак будет расторгнут по истечении трех месяцев.