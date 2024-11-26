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Цифровые валюты обложили налогом

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи.

Документ признает цифровую валюту имуществом. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами, однако они не будут облагаться НДС.

С 2025 года ставка НДФЛ на операции с цифровыми валютами составит 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 миллиона рублей в год она поднимется до 15%. По налогу на прибыль майнинг криптовалюты будет облагаться по ставке налога на прибыль организаций — 25%.

Закон о легализации майнинга криптовалют в России вступил в силу с 1 ноября 2024 года. Согласно его основным положениям, добывать подобные цифровые активы смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

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Экономика #Деньги
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