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Юрий Стоянов ввел понятие «Эффект Кологривого»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Никиты Кологривого

Актер Юрий Стоянов обсудил с Павлом Волей поведение Никиты Кологривого и ввел понятие «Эффект Кологривого».

«"Эффект Кологривого" — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь чувствовать… Он отличный нутряной актер. Но слишком много свалившегося внимания после сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сорвало ему голову… Башню снесло», — сказал Стоянов в «Шоу Воли».

Также Стоянов перечислил талантливых актеров нашего времени. По это мнению, это Юра Борисов и Иван Янковский. Последний в том числе исполнял главную роль в «Слове пацана».

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Топ комментариев

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

Asd10

А кто будет на сибнете растолковывать твою накарябаную бредятину?? Тыж до 2050 года обязался сарказмировать??