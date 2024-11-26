Юрий Стоянов ввел понятие «Эффект Кологривого»

Актер Юрий Стоянов обсудил с Павлом Волей поведение Никиты Кологривого и ввел понятие «Эффект Кологривого».

«"Эффект Кологривого" — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь чувствовать… Он отличный нутряной актер. Но слишком много свалившегося внимания после сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сорвало ему голову… Башню снесло», — сказал Стоянов в «Шоу Воли».

Также Стоянов перечислил талантливых актеров нашего времени. По это мнению, это Юра Борисов и Иван Янковский. Последний в том числе исполнял главную роль в «Слове пацана».