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Названо слово года по версии портала «Грамота.ру»

Источник:
Sibnet.ru
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Портал «Грамота.ру» представил слово 2024 года. Им стало слово «вайб», которое обозначает «атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или от кого-либо».

Эксперты портала поясняют, что слово заимствовано из зарубежных соцсетей и получило широкое распространение, в том числе через производные от него слова и выражения («вайбовый», «повайбить», «плюс вайб»).

В голосовании принимали участие более 400 филологов из разных городов России. За «вайб» проголосовали 256 экспертов. Второе место с результатом 229 голосов заняло слово «скуф», третье — «прилет», набравшее 124 голоса.

Год назад «Грамота.ру» объявила словом года «нейросеть». Как и в прошлом году, слово года будет добавлено в словарь портала. Эксперты подготовят для него словарное толкование, а также примеры словоупотребления.

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mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

Asd10

А кто будет на сибнете растолковывать твою накарябаную бредятину?? Тыж до 2050 года обязался сарказмировать??