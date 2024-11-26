Названо слово года по версии портала «Грамота.ру»

Портал «Грамота.ру» представил слово 2024 года. Им стало слово «вайб», которое обозначает «атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или от кого-либо».

Эксперты портала поясняют, что слово заимствовано из зарубежных соцсетей и получило широкое распространение, в том числе через производные от него слова и выражения («вайбовый», «повайбить», «плюс вайб»).

В голосовании принимали участие более 400 филологов из разных городов России. За «вайб» проголосовали 256 экспертов. Второе место с результатом 229 голосов заняло слово «скуф», третье — «прилет», набравшее 124 голоса.

Год назад «Грамота.ру» объявила словом года «нейросеть». Как и в прошлом году, слово года будет добавлено в словарь портала. Эксперты подготовят для него словарное толкование, а также примеры словоупотребления.