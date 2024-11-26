НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ди Каприо впервые решил жениться

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: Yvan Fabing / CC BY 3.0

Актер Леонардо Ди Каприо впервые решился ан серьезный шаг — он сделал предложение своей девушке Виттории Черетти.

О помолвке 50-летнего актера и 26-летнней модели, которые встречаются с лета 2023 года, сообщил паблик DeuxMoi в социальных сетях. Западные СМИ подхватили этот слух. Сама пара заявления инсайдеров не комментировала.

Поклонников такая новость шокировала, поскольку Ди Каприо главный холостяк Голливуда. Он никогда не был женат и довольно часто менял девушек, которым исполнялось больше 25 лет.

Весной этого года уже ходили слухи о помолвке пары из-за обручального кольца на пальце модели. Но выяснилось, что кольцо девушка носила еще до романа с актером.

Еще по теме
Блогеру Лерчек продлили домашний арест
Боня объяснила, кто такие «нищеброды»
Гуф сделал предложение своей новой девушке и уехал в рехаб
Певица Ханна побывала в Госдуме по вопросу профилактики разводов
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Финал «Молодежка. Новая смена»: что будет во втором сезоне
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев сравнил передачу ядерного оружия Киеву с нападением на РФ
Доллар подскочил выше 105 рублей
Цифровые валюты обложили налогом
Xiaomi выпустит собственный процессор для смартфонов
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

Asd10

А кто будет на сибнете растолковывать твою накарябаную бредятину?? Тыж до 2050 года обязался сарказмировать??