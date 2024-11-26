Ди Каприо впервые решил жениться

Актер Леонардо Ди Каприо впервые решился ан серьезный шаг — он сделал предложение своей девушке Виттории Черетти.

О помолвке 50-летнего актера и 26-летнней модели, которые встречаются с лета 2023 года, сообщил паблик DeuxMoi в социальных сетях. Западные СМИ подхватили этот слух. Сама пара заявления инсайдеров не комментировала.

Поклонников такая новость шокировала, поскольку Ди Каприо главный холостяк Голливуда. Он никогда не был женат и довольно часто менял девушек, которым исполнялось больше 25 лет.

Весной этого года уже ходили слухи о помолвке пары из-за обручального кольца на пальце модели. Но выяснилось, что кольцо девушка носила еще до романа с актером.