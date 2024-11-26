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НАТО и Украина обсудят удар ракетой «Орешник»

Источник:
Sibnet.ru
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Постпреды стран НАТО при штаб-квартире альянса в Брюсселе обсудят с представителем Украины последствия применения новой российской ракеты средней дальности «Орешник».

Совет НАТО-Украина на уровне послов собирается по инициативе Киева, передает телеканал RTBF. Отмечается, что в рамках совещания Украина попросит своих западных партнеров поставить ей системы ПВО последнего поколения.

При этом издание France Presse со ссылкой на источники пишет, что максимум, который ожидают представители альянса от встречи, — это «повторение прежних слов о продолжении поддержки Украины союзниками по НАТО».

Президент Владимир Путин ранее в ходе телевизионного обращения назвал удар «Орешником» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепре ответом на удары дальнобойными ракетами западного производства по российской территории.

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Оборона #Оружие
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