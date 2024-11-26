Новый поворот появился в деле об убийстве девушки свиньями

Девушка, которую загрызли свиньи в деревне Ушканка Красноярского края, потеряла сознание, потому что ее ударил по голове мужчина, враждовавший с ее отцом, сообщила прокуратура региона.

Вечером в субботу, 23 ноября, 17-летняя девушка пошла кормить домашний скот. Ее тело через несколько часов обнаружил друг. Как заключил эксперт, непосредственной причиной смерти стала острая кровопотеря в результате повреждения бедренной артерии.

Следователи сначала предполагали, что девушка потеряла сознание, так как ее ударил рогом бык. Теперь в деле появился подозреваемый — мужчина, работавший в подчинении отца школьницы и недовольный решениями руководства.

В день происшествия мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к начальнику, чтобы забить его скот.

«В субботу вечером пошел к нему в стайку отомстить ему. Открыл дверь, там ходила евонная дочка. Я нанес ей два удара, схватил палку и побежал домой», — сказал подозреваемый на видео, распространенном прокуратурой края.

На видео от СУ СК РФ по Красноярскому краю мужчина показывает, что он ударил девушку, когда она выходила из помещения. Она упала внутрь.

Он доставлен в отдел для проведения следственных действий. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.