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Российского биатлониста лишили олимпийских медалей

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда, его результаты аннулированы с января 2010 года, следует из опубликованного решения.

Спортсмена посчитали виновным в нарушении антидопинговых правил — в тесте Устюгова нашли запрещенный оксандролон. Таким образом, россиянин лишится золота и бронзы, завоеванных на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

Разбирательство в отношении россиянина запустило Всемирное антидопинговое агентство в 2018 году на основании результатов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они показали аномалии в его биологическом паспорте.

Устюгов объяснял обнаружение у него оксандролона тем, что на самом деле в его генах обнаружены редкие наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина.

Россиянин еще может обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям, поэтому шансов на отмену вынесенного вердикта практически нет.

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mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Asd10

А кто будет на сибнете растолковывать твою накарябаную бредятину?? Тыж до 2050 года обязался сарказмировать??