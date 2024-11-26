Российского биатлониста лишили олимпийских медалей

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда, его результаты аннулированы с января 2010 года, следует из опубликованного решения.



Спортсмена посчитали виновным в нарушении антидопинговых правил — в тесте Устюгова нашли запрещенный оксандролон. Таким образом, россиянин лишится золота и бронзы, завоеванных на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

Разбирательство в отношении россиянина запустило Всемирное антидопинговое агентство в 2018 году на основании результатов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они показали аномалии в его биологическом паспорте.

Устюгов объяснял обнаружение у него оксандролона тем, что на самом деле в его генах обнаружены редкие наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина.

Россиянин еще может обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям, поэтому шансов на отмену вынесенного вердикта практически нет.