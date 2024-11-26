Представлена первая фотография отдельного фотона

Физикам Бирмингемского университета впервые удалось получить точное изображения отдельного фотона. Эту частицу невозможно сфотографировать традиционными методами, поэтому ученым пришлось рассчитывать ее волновую функцию.

Фотоны несут информацию об источнике их происхождения или объектах, от которых они отразились по пути. При попадании на сетчатку глаза или матрицу камеры эти частицы позволяют людям видеть мир.

Однако фотоны не способны взаимодействовать друг с другом, из-за чего один фотон не способен запечатлеть другой. Чтобы решить эту проблему, физикам пришлось создать математически точную визуализацию формы частицы.

Математически точное изображения фотона Фото : © birmingham.ac.uk

Полученная визуализация представляет собой точную симуляцию фотона, испускаемого атомом, который находится на поверхности наночастицы. Для этого исследователи множество раз проводили измерение места, где был обнаружен фотон.

Моделирование провели, полагаясь на важное свойство квантовой механики, которое подразумевает, что еще до обнаружения фотона вся подробная информация о нем уже существует в виде так называемой волновой функции, которую можно рассчитать.