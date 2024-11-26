Миронов появился в Госдуме в футболке «Крепкий Орешник»

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с фотографией президента Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» — видео опубликовал RTVI.

«Хорошо в такой футболке ходить», — поделился Миронов с журналистами, которые попросили его продемонстрировать предмет одежды.

Место покупки вещи политик не назвал. «Это секрет», — отметил он после подсказки помощника.

Похожая футболка появилась на маркетплейсах 22 ноября, на следующий день после заявления Путина об ударе по объекту в Днепропетровске новейшей ракетой средней дальности «Орешник», способной нести ядерный заряд. Товар стоил 1250 рублей.