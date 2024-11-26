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Xiaomi выпустит собственный процессор для смартфонов

Источник:
UDN
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Компания Xiaomi намерена выпустить однокристальную платформу для смартфонов собственной разработки. Фирменные чипы будут использоваться в некоторых моделях брендов Redmi и Poco.

Xiaomi уже закончила цифровой проект своего первого процессора на базе техпроцесса в 3 нанометра. К запуску массового производства чип должен быть готов в начале 2025 года, пишет издание UDN.

Однако пока неизвестно, будет ли процессор использоваться в флагманских моделях или же он предназначен исключительно для бюджетных телефонов. Возможно, что собственный чип будет иметь вспомогательный характер, а основными останутся решения Qualcomm.

Несколько лет назад китайская компания уже вела разработку мобильного процессора с кодовым названием Pinecone. Чип базировался на архитектуре Arm и состоял из четырех ядер Cortex-A73 и четырёх Cortex-A53.

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Топ комментариев

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

Asd10

А кто будет на сибнете растолковывать твою накарябаную бредятину?? Тыж до 2050 года обязался сарказмировать??