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Доллар подскочил выше 105 рублей

Источник:
РБК
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Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 105 рублей. Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов на Московской бирже доллар в моменте поднимался до 105,5 рубля. По состоянию на 11.08 по московскому времени курс составил 105 рублей за доллар США.

«Это стало следствием избыточной ликвидности, а также страхов, что американские санкции в отношении Газпромбанка на какое-то время приведут к сокращению притока газовой выручки в страну», — рассказал РБК глава направления инвестиционного консультирования «Алор брокер» Алексей Антонов.

Центральный банк России накануне установил официальный курс доллара США на вторник, 26 ноября, на уровне 103,79 рубля.

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Экономика #Деньги
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