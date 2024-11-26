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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев сравнил передачу ядерного оружия Киеву с нападением на РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фактическая передача ядерного оружия Украине приравнивается к свершившемуся акту нападения на Российскую Федерацию, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Газета The New York Times ранее сообщила, что американские и европейские чиновники выступили с предложением вернуть Украине ядерное оружие, от которого она отказалась после распада СССР.

«Сама угроза передачи ЯO киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания».

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Топ комментариев

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется

pepelmetal

Южмаш впервые за 30 лет испытал ракету, но есть нюанс☺️

anubis77

Выглядишь не очень конечно, но молодец, с задачей справился. Можешь косить ветку