Медведев сравнил передачу ядерного оружия Киеву с нападением на РФ

Фактическая передача ядерного оружия Украине приравнивается к свершившемуся акту нападения на Российскую Федерацию, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Газета The New York Times ранее сообщила, что американские и европейские чиновники выступили с предложением вернуть Украине ядерное оружие, от которого она отказалась после распада СССР.

«Сама угроза передачи ЯO киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания».