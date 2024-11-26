Снайперскую винтовку «Титан» разработали для российского спецназа

Российские подразделения специального назначения получат новую полуавтоматическую винтовку «Титан», сообщила компания-производитель SWC.

«Военные в своих отзывах отмечают надежность конструкции, точность, кучность. Кучность составляет 0,3 угловые минуты. Это означает, что на дистанции 100 метров будет попадание в круг диаметром менее сантиметра. Патрон калибра 308 мощный, надежный, в России его производят в различных вариантах, даже в бронебойном», — рассказали «Известиям» в SWC.

«Титан» создана под калибр 308 Win из отечественных комплектующих. Конструктивно — это аналог немецкой винтовки Heckler & Koch-417, но имеет по сравнению с ней ряд достоинств.

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«Титан» легче H&K-417 — 3,6 против 4,5 килограмма. Она оснащена шестипозиционным газорегулятором. С ним можно настраивать скорость отката подвижных частей оружия, а это позволяет использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем.

В зависимости от задач винтовка может использоваться как снайперское оружие, а может в качестве штурмового — это зависит от того, чем ее оснастят, отметили в SWC.