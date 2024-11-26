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Умерла «регулировщица Победы» Мария Лиманская

Источник:
Sibnet.ru
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Мария Лиманская
Фото: © Роман Бусаргин

Ветеран Великой Отечественной войны, регулировщица Мария Лиманская, запечатленная на знаменитой фотографии у Бранденбургских ворот, скончалась на 101-м году жизни, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна», — написал Бусаргин в телеграм-канале.

Лиманская известна благодаря снимку военного фотокорреспондента Евгения Халдея. Он запечатлел ее 2 мая 1945 года, когда девушка регулировала движение у Бранденбургских ворот. Фотографию получила в народе названия «Регулировщица Победы» и «Бранденбургская Мадонна».

«Регулировщица Победы» — Мария Лиманская на фотографии Евгения Халдея в 1945 году
Фото: Евгений Ананьевич Халдей (1917-1997)

Лиманская ушла на фронт в 1942 году в 18 лет. Служила в запасном полку, шила теплые вещи для солдат, потом вместе с подругами попала в регулировщицы. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

После войны работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 проживала у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.

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