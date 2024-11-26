«Мини‑Луна» начнет отдалятся от Земли

Астероид 2024 PT5, прозванный астрономами «мини-луной», начнет движение к Солнцу и удалится от Земли, сообщили ученые из центра изучения околоземных объектов NASA.

«Так называемая мини-Луна Земли… начнет путь к Солнцу в понедельник, чтобы исчезнуть до 2055 года», — сказали The Guardian ученые.

Сейчас астероид находится на расстоянии 3,2 миллионов километров от Земли, что в девять раз больше расстояния до Луны. Он не приблизился к Земле настолько, чтобы быть захваченным притяжением планеты.

Этот космический объект шириной в 10 метров может быть большим куском породы, отколовшимся от поверхности Луны после столкновения с астероидом.

В январе 2025 года он приблизится к Земле в последний раз на расстояние в 1,7 миллиона километров, прежде чем его притянет гравитационная сила Солнца, уточнили в NASA.