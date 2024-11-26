НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Мини‑Луна» начнет отдалятся от Земли

Источник:
The Guardian
261 0

Астероид 2024 PT5, прозванный астрономами «мини-луной», начнет движение к Солнцу и удалится от Земли, сообщили ученые из центра изучения околоземных объектов NASA.

«Так называемая мини-Луна Земли… начнет путь к Солнцу в понедельник, чтобы исчезнуть до 2055 года», — сказали The Guardian ученые.

Сейчас астероид находится на расстоянии 3,2 миллионов километров от Земли, что в девять раз больше расстояния до Луны. Он не приблизился к Земле настолько, чтобы быть захваченным притяжением планеты.

Этот космический объект шириной в 10 метров может быть большим куском породы, отколовшимся от поверхности Луны после столкновения с астероидом.

В январе 2025 года он приблизится к Земле в последний раз на расстояние в 1,7 миллиона километров, прежде чем его притянет гравитационная сила Солнца, уточнили в NASA.



Еще по теме
Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Галактики-монстры нашли в ранней Вселенной
Смогут ли люди добраться до других звезд
Суперлуна взойдет над Землей
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Финал «Молодежка. Новая смена»: что будет во втором сезоне
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Рябков допустил развертывание ракет в Азии в качестве ответа США
Сжегшему Коран Журавелю вынесли приговор за госизмену
Умерла «регулировщица Победы» Мария Лиманская
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
36
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
33
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
28
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами