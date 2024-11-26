Замглавы МИД России Сергей Рябков не стал исключать
развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в качестве ответа на действия США.
«Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно
говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира
будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации
нашего военного-технического ответа», — цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, уговоры, аргументы, должного эффекта они не
имеют. «Поэтому необходимы более
сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они
могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры»,
— отметил Рябков.
У противников России и их сателлитов «не должно существовать
ложного чувства безопасности», подчеркнул замглавы МИД России.