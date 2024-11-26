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Рябков допустил развертывание ракет в Азии в качестве ответа США

Источник:
ТАСС
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Замглавы МИД России Сергей Рябков не стал исключать развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в качестве ответа на действия США.

«Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, уговоры, аргументы, должного эффекта они не имеют.  «Поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры», — отметил Рябков.

У противников России и их сателлитов «не должно существовать ложного чувства безопасности», подчеркнул замглавы МИД России.

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