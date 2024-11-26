Сжегшему Коран Журавелю вынесли приговор за госизмену

Осужденный за поджог Корана студент Никита Журавель признан виновным в госизмене, он проведет в колонии строгого режима 14 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Волгоградский областной суд установил, что с марта по май 2023 года Журавель, несогласный «с политическим курсом Российской Федерации, <…> вступив в переписку с представителем спецслужб Украины, <…> выполнял задания куратора подконтрольного СБУ, направленные против безопасности Российской Федерации, тем самым совершил государственную измену».

«(Это были) видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — раскрыла детали процесса старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

С учетом неотбытого срока за оскорбление чувств верующих и хулиганство Журавель проведет в колонии строгого режима 14 лет.

Журавель в мае 2023 года сжег Коран возле мечети в Волгограде. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, предложивших ему денежное вознаграждение, с целью разжигания религиозной розни.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело передали в Чечню из-за «многочисленных обращений со стороны жителей республики, которые просили признать их потерпевшими». В середине августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля жалобу на то, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

В МВД Чечни отказались возбуждать дело об избиении в связи с тем, что юноша не достиг возраста уголовной ответственности. «Побил и правильно сделал», — комментировал этот поступок глава Чечни.