НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сжегшему Коран Журавелю вынесли приговор за госизмену

Источник:
Sibnet.ru
352 2
Осужденный за госизмену Никита Журавель после оглашения приговора
Фото: © объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Осужденный за поджог Корана студент Никита Журавель признан виновным в госизмене, он проведет в колонии строгого режима 14 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Волгоградский областной суд установил, что с марта по май 2023 года Журавель, несогласный «с политическим курсом Российской Федерации, <…> вступив в переписку с представителем спецслужб Украины, <…> выполнял задания куратора подконтрольного СБУ, направленные против безопасности Российской Федерации, тем самым совершил государственную измену».

«(Это были) видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — раскрыла детали процесса старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

С учетом неотбытого срока за оскорбление чувств верующих и хулиганство Журавель проведет в колонии строгого режима 14 лет.

Журавель в мае 2023 года сжег Коран возле мечети в Волгограде. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, предложивших ему денежное вознаграждение, с целью разжигания религиозной розни.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело передали в Чечню из-за «многочисленных обращений со стороны жителей республики, которые просили признать их потерпевшими». В середине августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля жалобу на то, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

В МВД Чечни отказались возбуждать дело об избиении в связи с тем, что юноша не достиг возраста уголовной ответственности. «Побил и правильно сделал», — комментировал этот поступок глава Чечни.

Еще по теме
Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу по УДО
Осужденная за «Зимнюю вишню» чиновница Комкова попросила свободу
Суд не поверил претензиям Мизулиной к Лебедеву без экспертизы
Отец Маши Москалевой вышел на свободу
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Финал «Молодежка. Новая смена»: что будет во втором сезоне
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
Обсуждение (2)
Картина дня
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Рябков допустил развертывание ракет в Азии в качестве ответа США
Сжегшему Коран Журавелю вынесли приговор за госизмену
Умерла «регулировщица Победы» Мария Лиманская
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
36
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
33
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
28
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами