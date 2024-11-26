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Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить цены на картофель

Источник:
«Известия»
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Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность цен на картофель в торговых сетях.

«В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него», — приводят «Известия» обращение Выборного.

Он задался вопросом: «почему же такие накрутки в рознице?» «Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — отметил депутат.

По его словам, в некоторых магазинах картофель продается уже от 85 рублей и дороже, притом что этот товар отнесен к группе социально значимых. Выборный напомнил: в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%.

«Овощ, как сообщает Росстат, растет в цене каждую неделю. Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей в РФ картофель — один из основных продуктов питания», — подчеркнул депутат.

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Топ комментариев

anubis77

Ты прям Капитан Очевидность Давай, лупани цитатку новую

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.

anubis77

Выглядишь не очень конечно, но молодец, с задачей справился. Можешь косить ветку

pepelmetal

Южмаш впервые за 30 лет испытал ракету, но есть нюанс☺️