Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — сказала Захарова РИА Новости.

Бауэр ранее заявил, что в случае конфликта с Россией силы НАТО должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по российской территории.

Президент России Владимир Путин накануне утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В документе среди прочего указано, что Россия может применить ядерное оружие в случае массированного взлета средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.