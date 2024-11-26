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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России

Источник:
РИА Новости
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — сказала Захарова РИА Новости.

Бауэр ранее заявил, что в случае конфликта с Россией силы НАТО должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по российской территории.

Президент России Владимир Путин накануне утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В документе среди прочего указано, что Россия может применить ядерное оружие в случае массированного взлета средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

ваше вот это вечное "бы" однозначно нужно выдолбить в граните.вроде как и поржать охота.но с другой стороны...

anubis77

Позориться не надоело?Не тошнит от себя ещё? Удаляй. Тебе ж не в первой уже будет?

anubis77

Ты прям Капитан Очевидность Давай, лупани цитатку новую

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.