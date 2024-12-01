Как правильно принимать противовирусные препараты

Противовирусные препараты назначаются при вирусных инфекциях, типа гриппа или ОРВИ, и эффективны только в первые сутки, рассказала врач-инфекционист Александра Росаткевич.

Наиболее эффективны противовирусные препараты в первые 48, максимум 72 часа от появления первых симптомов заболевания, то есть — в период, когда вирус начинает размножаться в организме, отметила Росаткевич в интервью «Российской газете».

Врач отметила, что чаще всего организм может справиться с вирусами сам, если ему помочь — облегчить симптомы и общее состояние. Но организму, ослабленному хроническими заболеваниями, стрессами или перегрузками, противовирусные препараты необходимы, чтобы избежать осложнений.

Росаткевич также подчеркнула, что антибиотики при вирусных заболеваниях не нужны, поскольку они не действуют на вирусы. Врач прописывает их в том случае, если простуда, например, осложнилась бактериальной инфекцией.