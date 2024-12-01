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Найдены останки вымершего прообраза песчаного червя из «Дюны»

Источник:
Zoological Journal of the Linnean Society
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Реконструкция облика древней рептилии, напоминающей песчаного червя из «Дюны»
Реконструкция облика древней рептилии, напоминающей песчаного червя из «Дюны»
Фото: © Jaime Chirinos

Международная группа палеонтологов нашла в Тунисе окаменелости ископаемого червеобразного ящера, напоминающего песчаного червя из «Дюны».

«Визуально животное напоминает "песчаного червя" из научно-фантастических романов "Дюна" Фрэнка Герберта. Судя по строению зубов и необычно толстой эмали на них, мы можем сделать вывод, что у животных была огромная мышечная сила в челюстях», — приводит Zoological Journal of the Linnean Society отчет ученых.

По их мнению, мощнейшие челюсти этой червеобразной ящерицы позволяли ей разгрызать панцири улиток. Существо обитало на Земле около 50 миллионов лет назад в эпоху эоцена и внешне напоминало дождевых червей.

Палеонтологи отметили, что если бы червеобразные ящерицы (Amphisbaenia) вырастали до размеров змей, то новый вид достигал бы в длину 13 метров, а вес имел более тонны.

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