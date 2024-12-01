НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

FT констатировала неспособность Европы защитить себя без США

Источник:
Financial Times
197 0

Паника нарастает в Евросоюзе из-за того, что после вступления Дональда Трампа должность президента США станут меньше внимания уделять безопасности Европы, пишет Financial Times со ссылкой на источники в политических кругах Европы.

Несмотря на потери, которые Москва понесла на Украине, верховный главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи предупредил, что российские военные закончат конфликт «сильнее, чем сегодня».

Но возвращение в Белый дом Дональда Трампа «возродило в Европе страх перед войной, в которой Европа больше не сможет рассчитывать на безоговорочную поддержку США», отмечают авторы статьи.

«Так или иначе, европейцам придется взвалить на себя значительную часть оборонного бремени», — признал один высокопоставленный европейский чиновник по безопасности. Но Европа к этому совершенно не готова ни военном, ни в экономическом, ни в организационном отношениях, считает издание.

«Мы безрассудно утешаем себя старыми присказками: мол, у нас есть союзники, а у России — нет. Но это не отражает того, насколько изменилась ситуация», — заявил бывший маршал авиации британских ВВС Эдвард Стрингер.

Еще по теме
Основатель ЧВК Blackwater предложил Белому дому сдать Украину
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве и Пекину
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
Путин предупредил Украину о новых ударах «Орешником»
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
СВР узнала о планах НАТО ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Ввести "миротворцев", а что они делать будут? встанут перед ВС РФ с оружием? так это не миротворцы, а...

physx

Пока хозяин США не даст указание покидать пост президента.

mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Killer X

вот так гражданка Франции стала президентом Грузии. ЦРУ вообще не палится.