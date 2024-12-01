FT констатировала неспособность Европы защитить себя без США

Паника нарастает в Евросоюзе из-за того, что после вступления Дональда Трампа должность президента США станут меньше внимания уделять безопасности Европы, пишет Financial Times со ссылкой на источники в политических кругах Европы.

Несмотря на потери, которые Москва понесла на Украине, верховный главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи предупредил, что российские военные закончат конфликт «сильнее, чем сегодня».

Но возвращение в Белый дом Дональда Трампа «возродило в Европе страх перед войной, в которой Европа больше не сможет рассчитывать на безоговорочную поддержку США», отмечают авторы статьи.

«Так или иначе, европейцам придется взвалить на себя значительную часть оборонного бремени», — признал один высокопоставленный европейский чиновник по безопасности. Но Европа к этому совершенно не готова ни военном, ни в экономическом, ни в организационном отношениях, считает издание.

«Мы безрассудно утешаем себя старыми присказками: мол, у нас есть союзники, а у России — нет. Но это не отражает того, насколько изменилась ситуация», — заявил бывший маршал авиации британских ВВС Эдвард Стрингер.