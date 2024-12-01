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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Основатель ЧВК Blackwater предложил Белому дому сдать Украину

Источник:
Fox News
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Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс обвинил президента США Джо Байдена в эскалации конфликта на Украине, назвав разрешение Киеву наносить удары ракетами ATACMS по России «крайне безответственным».

«Он, словно утопающий, хватается за любую соломинку, в расчете, что это каким-то образом приструнит русских», — прокомментировал Принс в интервью Fox News последние решения Байдена.

В ответ Россия запустила по Украину баллистическую ракету. «Ее невозможно сбить, и даже в неядерном исполнении ее кинетическая сила огромна. Со стороны русских это было напоминание: мы сможем шлепнуть вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, в будущем именно до этого и дойдет», — сказал основатель Blackwater.

«Так что это не та игра, в которую надо играть дальше», — отметил Принс. «Все равно нет никаких шансов, что Украина вернет свои земли — Донецк, Луганск и территории на востоке — а про Крым и говорить нечего», — добавил он.

Основатель Blackwater предложил себе поставить себя на место Москвы. «Представьте себе, если бы такое пограничное столкновение произошло с Мексикой, а по территории США стреляло бы российское оружие. Мы бы такого ни за что не потерпели», — заключил Принс.

Тема: Военная операция на Украине
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