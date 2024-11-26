США выбрали на территории России цели для украинских ударов

США дали Украине указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS на территории России, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил он, впервые официально подтвердив, что США сняли ограничения на удары вглубь России ракетами ATACMS.

Минобороны России 19 ноября сообщило, что ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из них были сбиты, еще одна — повреждена. 21 ноября украинская армия использовала британские ракеты Storm Shadow для удара по Курской области.

Россия в ответ применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Киев засекретил последствия этих ударов.