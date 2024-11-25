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Замедление YouTube вызвало резкий рост интернет-трафика в России

Источник:
Forbes
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Объем интернет-трафика в России за последний год вырос почти на треть, самая активная динамика наблюдалась с августа, когда россияне начали испытывать затруднения с доступом к YouTube, следует из данных сервиса Cloudflare Radar.

Проходящий через крупнейшую российскую точку обмена MSK-IX, где пересекаются магистральные каналы разных операторов, увеличился на 27%. Пиковые значения трафика выросли на 36% — с 5,279 Тбайт/с до 7,181 Тбайт/с.

По оценкам экспертов, только во второй половине текущего года общий интернет-трафик в стране вырос на 30%, тогда как за последние годы он рос примерно на 20% в год. В августе произошел скачок объема трафика примерно на 10%.

Специалисты считают, что резкий рост трафика последние месяцы обусловлен тем, что после замедления работы YouTube в России пользователи стали чаще загружать видео с зарубежных серверов видеосервиса, минуя инфраструктуру серверов Google в России.

Также на рост зарубежного трафика влияет ситуация с блокировками сайтов в России, так как большинство пользователей находит способы их обойти. В результате такой трафик становится зарубежным и повышает общую нагрузку на сети.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ваше вот это вечное "бы" однозначно нужно выдолбить в граните.вроде как и поржать охота.но с другой стороны...

anubis77

Позориться не надоело?Не тошнит от себя ещё? Удаляй. Тебе ж не в первой уже будет?

anubis77

Ты прям Капитан Очевидность Давай, лупани цитатку новую

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.