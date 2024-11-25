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Обнаружены питающиеся сладким нектаром волки

Источник:
Ecology
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Единственный крупный хищник-мясоед, питающийся нектаром, обнаружен в Эфиопии. Необычное поведение местных волков зафиксировали эфиопские ученые из проекта Ethiopian Wolf Conservation Programme.

Наблюдение за популяцией эфиопских волков показало, что эти хищники регулярно совершают вылазки на цветочные поля, где питаются сладким нектаром. Они также передают соответствующие навыки щенкам.

В процессе кормления морды волков покрываются пыльцой, которую они переносят между растениями. Все они относятся к одному виду — эфиопской красной кочерыжки, которая известная своим сладким нектаром, который также потребляется местными пастухами.

До сих пор млекопитающими-опылителями считались преимущественно летучие мыши, сумчатые, грызуны, приматы и мелкие хищники. Эфиопский волки — первый крупный хищник, который не только употребляет нектар, но и способствует размножению растений.

Эфиопский волк считается одним из самых редких хищников Африки, общая численность этих животных составляет около 400 особей, ареал обитания ограничен горными хребтами. Кроме нектара, эти волки охотятся на единственный вид грызунов, обитающий в горах.

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