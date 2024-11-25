НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

НАТО обсудит нанесение превентивных ударов по России

Источник:
Sibnet.ru
441 3

НАТО обсуждает нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта, заявил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе, следует из трансляции мероприятия на YouTube.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — сказал он.

Бауэр также назвал позитивным тот факт, что НАТО изменило отношение к восприятию структуры как оборонного альянса. По его словам, ранее представители блока считали, что необходимо «сидеть и ждать, когда на нас нападут» и только потом — реагировать.

Представитель НАТО уточнил, что члены альянса должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, а также оперативно восполнять свои истощившиеся из-за поставок на Украину запасы оружия.

Еще по теме
Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России
Медведев посоветовал ЕС перестать помогать Киеву из-за «Орешника»
Кремль заявил об ответе на «безрассудство» Байдена
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Финал «Молодежка. Новая смена»: что будет во втором сезоне
Обсуждение (3)
Картина дня
НАТО обсудит нанесение превентивных ударов по России
АвтоВАЗ начал отгрузки Lada Aura. ФОТО
Почему женщинам лучше работать в тепле
Обнаружены питающиеся сладким нектаром волки
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

ваше вот это вечное "бы" однозначно нужно выдолбить в граните.вроде как и поржать охота.но с другой стороны...

anubis77

Позориться не надоело?Не тошнит от себя ещё? Удаляй. Тебе ж не в первой уже будет?

anubis77

Ты прям Капитан Очевидность Давай, лупани цитатку новую

mosquito__2010

они все начали о чём то догадываться.они все начали что то подозревать.