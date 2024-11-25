НАТО обсудит нанесение превентивных ударов по России

НАТО обсуждает нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта, заявил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе, следует из трансляции мероприятия на YouTube.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — сказал он.

Бауэр также назвал позитивным тот факт, что НАТО изменило отношение к восприятию структуры как оборонного альянса. По его словам, ранее представители блока считали, что необходимо «сидеть и ждать, когда на нас нападут» и только потом — реагировать.

Представитель НАТО уточнил, что члены альянса должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, а также оперативно восполнять свои истощившиеся из-за поставок на Украину запасы оружия.