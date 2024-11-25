АвтоВАЗ начал отгрузки Lada Aura. ФОТО

АвтоВАЗ начал отгрузки Lada Aura, первыми бизнес-седаны получат государственные и корпоративные заказчики, сообщает пресс-служба автозавода.

Пилотные Lada Aura изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона из натуральной кожи черного цвета, отмечается в сообщении. Для защиты лакокрасочного покрытия кузова всех отгружаемых Aura оклеиваются защитной пленкой.

Lada Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года в Сочи. В автомобиле на 25 сантиметров увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях, он также имеет усиленную подвеску и премиальную аудиосистему.

Седан оснащается мотором 1,8 EVO и автоматической бесступенчатой трансмиссией китайского производства. Цена топовых комплектаций Lada Aura ожидается в районе 3 миллионов рублей.