Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

Россия является одной из крупнейших ядерных держав мира, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, призвав Запад помнить о российском ядерном потенциале

«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или наряду с США одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — заявила она в интервью BBC.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обновил ядерную доктрину России. В качестве высшего государственного приоритета в документе закреплено сдерживание от агрессии потенциальных противников.

После этого представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами с Россией по американскому сценарию.