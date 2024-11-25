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Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

Источник:
Sibnet.ru
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Россия является одной из крупнейших ядерных держав мира, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, призвав Запад помнить о российском ядерном потенциале

«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или наряду с США одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — заявила она в интервью BBC.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обновил ядерную доктрину России. В качестве высшего государственного приоритета в документе закреплено сдерживание от агрессии потенциальных противников.

После этого представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами с Россией по американскому сценарию.

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Политика #Мир
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