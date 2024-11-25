S.T.A.L.K.E.R. 2 получит первый патч

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до 1 декабря получит первый масштабный патч, сообщила студия GSC Game World на платформе Steam.

Разработчики устранят вылеты, вызванные ошибками в процессе выделения памяти и другими проблемами, починят сюжетные задания, поправят цены на оружие с установленными апгрейдами и поведение NPC во время выбросов.

Также будут добавлены недостающие лицевые анимации и ликвидированы визуальные баги. Планируется повысить качество и стабильность визуальных эффектов, откорректировать отображение задач во время диалогов, исправить ошибки в текстах.

«Хотим еще раз заверить вас, что приложим все возможные усилия для постоянного улучшения S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Мы действительно благодарны за ваши отзывы и предложения», — говорится в сообщении.

В будущем S.T.A.L.K.E.R. 2 получит еще один патч, посвященный отладке фирменной системы A-Life, которая координирует действия людей и монстров в Зоне, когда игрока рядом нет. Пользователи успели ее раскритиковать — по их мнению, система фактически не работает.