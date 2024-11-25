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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит первый патч

Источник:
Sibnet.ru
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до 1 декабря получит первый масштабный патч, сообщила студия GSC Game World на платформе Steam.

Разработчики устранят вылеты, вызванные ошибками в процессе выделения памяти и другими проблемами, починят сюжетные задания, поправят цены на оружие с установленными апгрейдами и поведение NPC во время выбросов.

Также будут добавлены недостающие лицевые анимации и ликвидированы визуальные баги. Планируется повысить качество и стабильность визуальных эффектов, откорректировать отображение задач во время диалогов, исправить ошибки в текстах.

«Хотим еще раз заверить вас, что приложим все возможные усилия для постоянного улучшения S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Мы действительно благодарны за ваши отзывы и предложения», — говорится в сообщении.

В будущем S.T.A.L.K.E.R. 2 получит еще один патч, посвященный отладке фирменной системы A-Life, которая координирует действия людей и монстров в Зоне, когда игрока рядом нет. Пользователи успели ее раскритиковать — по их мнению, система фактически не работает.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

mosquito__2010

ваше вот это вечное "бы" однозначно нужно выдолбить в граните.вроде как и поржать охота.но с другой стороны...

anubis77

Позориться не надоело?Не тошнит от себя ещё? Удаляй. Тебе ж не в первой уже будет?

anubis77

Ты прям Капитан Очевидность Давай, лупани цитатку новую

anubis77

Выглядишь не очень конечно, но молодец, с задачей справился. Можешь косить ветку