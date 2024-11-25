НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Земля накренилась из‑за откачки грунтовых вод

Источник:
Sibnet.ru
669 3

Земля за последние 20 лет наклонилась на 80 сантиметров из-за интенсивной откачки грунтовых вод, выяснили южнокорейские ученые. Человеческая деятельность привела к перераспределению 2150 гигатонн воды за период с 1993 по 2010 год.

Это не только изменило ось вращения нашей планеты, но и повысило уровень моря на 6,1 миллиметра. Перераспределение водных масс воздействует на ось вращения Земли, подобно добавлению веса на вращающийся волчок.

Впервые исследователи установили, что перемещение воды между сушей и океанами влияет на вращение планеты, еще в 2016 году. Однако только сейчас были получены точные количественные данные.

Для сравнения нескольких сценариев перераспределения массы воды на планете было использовано компьютерное моделирование, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Geophysical Research Letters.

Единственным вариантом, который точно совпал с наблюдаемыми данными о смещении полюсов, оказалась модель, учитывающая перераспределение 2150 гигатонн подземных вод. Наибольшее влияние оказывает перераспределение водных масс из средних широт.

По оценке исследователей, интенсивное использование грунтовых вод для орошения и бытовых нужд в Северной Америке и северо-западной Индии играет ключевую роль в этом процессе. Новые данные позволят разработать эффективные стратегии по замедлению изменений.

Еще по теме
Почему женщинам лучше работать в тепле
Когда появился Homo sapiens и как он выглядел
Почему ураганы называют женскими именами
Страх оказался полезен для здоровья
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Финал «Молодежка. Новая смена»: что будет во втором сезоне
Обсуждение (3)
Картина дня
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
СМИ узнали о планах Трампа уволить из армии 15 тыс. трансгендеров
Неопознанные БПЛА засекли над британскими авиабазами
Почему женщинам лучше работать в тепле
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
38
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
33
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
33
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир