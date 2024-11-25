Земля накренилась из‑за откачки грунтовых вод

Земля за последние 20 лет наклонилась на 80 сантиметров из-за интенсивной откачки грунтовых вод, выяснили южнокорейские ученые. Человеческая деятельность привела к перераспределению 2150 гигатонн воды за период с 1993 по 2010 год.

Это не только изменило ось вращения нашей планеты, но и повысило уровень моря на 6,1 миллиметра. Перераспределение водных масс воздействует на ось вращения Земли, подобно добавлению веса на вращающийся волчок.

Впервые исследователи установили, что перемещение воды между сушей и океанами влияет на вращение планеты, еще в 2016 году. Однако только сейчас были получены точные количественные данные.

Для сравнения нескольких сценариев перераспределения массы воды на планете было использовано компьютерное моделирование, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Geophysical Research Letters.

Единственным вариантом, который точно совпал с наблюдаемыми данными о смещении полюсов, оказалась модель, учитывающая перераспределение 2150 гигатонн подземных вод. Наибольшее влияние оказывает перераспределение водных масс из средних широт.

По оценке исследователей, интенсивное использование грунтовых вод для орошения и бытовых нужд в Северной Америке и северо-западной Индии играет ключевую роль в этом процессе. Новые данные позволят разработать эффективные стратегии по замедлению изменений.